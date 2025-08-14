Señalando corrupción, abuso de atribuciones y desvío de recursos de partidas, la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, anunció que presentarán denuncias administrativas y penales por la compra de 124 vehículos para el Ayuntamiento cuando no había dinero suficiente para hacerlo, según se critica.

“Que no había dinero suficiente en las partidas; al día siguiente hubo un boletín por parte del Gobierno de Guadalajara. La partida nada más tenía 57 millones de pesos y faltaban 288 millones de pesos para que llegáramos a los, si quieres en la que sigue en la que se ve como la partida. Esa es la partida que sólo para vehículos había 57 millones de pesos. La compra de vehículos fue de 345 millones de pesos; quiere decir que esa partida la crecieron más del 600 por ciento”.

La regidora morenista denuncia que la decisión de mover millones de pesos de una partida a otra no pasó por el pleno del Ayuntamiento, como lo marca la ley. (Por Gustavo Cárdenas)