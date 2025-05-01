Alex “N”, creador de contenido para adultos detenido en Puerto Vallarta y acusado de trata de personas y abuso sexual infantil, fue trasladado al área de sentenciados del penal de Puente Grande debido a conductas de indisciplina, confirmó el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Roberto Alarcón.

Aunque el funcionario no dio más detalles, de manera extraoficial se informó que el recluso intentó ingresar teléfonos celulares al centro penitenciario para continuar produciendo contenido para adultos. Al ser sorprendido, se determinó su traslado del reclusorio preventivo a un área de mayor seguridad.

El acusado enfrenta señalamientos por trata de personas, al sostener una relación con una menor de 16 años y difundir material sexual de ella en distintas plataformas, además de ofrecerla con fines de prostitución. (Por Edgar Flores Maciel)