Ya es poco lo que se le va a modificar a la Constitución, pues la 4T ya casi completó el proceso de revisión a la Carta Magna, así lo comenta el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Estimo que los siete años que tiene gobernando la Cuarta Transformación debe de haber modificado más de cien artículos de la Constitución. Entonces yo creo que Morena está concluyendo este proceso de revisión constitucional. Por ejemplo, ahora se plantean sólo dos modificaciones constitucionales, al 123, en el caso de las 40 horas y al relativo, creo que es el 41 del proceso electoral. Yo creo que ya Morena tiene un alto nivel de avance de su proyecto y propuesta de Nación”.

Pero además, añade, se han creado alrededor de 60 nuevas legislaciones y se han hecho más de 200 modificaciones a leyes existentes. (Por Arturo García Caudillo)