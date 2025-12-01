Un grupo de 17 migrantes fue rescatado en Ciudad Juárez tras permanecer privado de la libertad en un domicilio de la colonia Obrera.

El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad del Estado luego de una denuncia anónima.

Al llegar al inmueble, policías estatales escucharon gritos de auxilio e ingresaron, donde detuvieron a cuatro personas en flagrancia.

Las víctimas denunciaron encierro, vigilancia constante y falta de alimentos.

De los rescatados, once son mexicanos y seis extranjeros, quienes quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración.