La Oposición asegura que en la llamada 4T hay una crisis por falta de autoridad, misma que se refleja en la resistencia de Marx Arriaga a ser destituido de su puesto como director de contenidos de la SEP. Es la voz del coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“Este es un problema que va mucho más allá de este personaje mesiánico. Esto nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando, y que haberlo nombrado fue un error gravísimo que va a tomar mucho años para que México lo pueda corregir”.

Por su parte, el coordinador de MC en la Cámara Alta, Clemente Castañeda Hoeflich, expresó.

“Que la presidenta de la República tiene que ser todavía mucho más enérgica en la toma de decisiones y no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que alguien quiera tomar de rehén a la propia secretaría para inmovilizarla y para imponer su criterio. Más allá del lamentable papel que ha hecho este funcionario”. (Por Arturo García Caudillo)