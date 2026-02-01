La dirigencia estatal de Morena en Jalisco, encabezada por Erika Pérez García, anunció que iniciará una campaña de socialización en todos los municipios del estado para difundir el plan alternativo de movilidad presentado el pasado sábado.

La propuesta será entregada al Congreso de Jalisco con el objetivo de que se analicen sus planteamientos y posibles modificaciones al esquema actual de transporte público.

Entre los puntos contemplados se encuentran la implementación de una tarifa social universal sin necesidad de la tarjeta única Jalisco; que el cuarto transbordo sea gratuito; tarifa de cero pesos para grupos vulnerables, y monitoreo público en tiempo real.

Pérez García calificó como exitosa la marcha realizada el pasado sábado, al señalar que evidenció el descontento ciudadano.

Además, reiteró que impulsarán la revocación de mandato en 2027. (Por Marck Hernández)