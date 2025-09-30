Aunque el exhorto se votará en el Congreso de Jalisco en la próxima sesión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, le insiste al gobernador Pablo Lemus Navarro que se adhiera al IMSS-Bienestar, del que se ha estado fuera por siete años consecutivos.

“Es importante que las familias tengan la atención a la salud y los medicamentos a tiempo. El problema con el Gobierno de Jalisco que van siete años que no ratifica o no se compromete con el convenio IMSS Bienestar, es lo que ha generado un desabasto. El Gobierno federal tiene la obligación de surtir una serie de insumos pero el gobierno estatal en este caso, que no ha firmado el convenio, tiene el 100 por ciento de responsabilidad”.

La diputada morenista aclara que es falso, que el gobierno federal se quede con la infraestructura hospitalaria de las entidades donde ya opera el IMSS Bienestar. (Por Gricelda Torres Zambrano)