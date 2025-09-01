El Senado de la República entregó el Premio al mérito literario Rosario Castellanos 2024 a la escritora, ensayista y editora Silvia Molina, quien recibir el galardón, así se expresó.

“Si la vida es una aventura, la literatura es una reflexión sobre lo que uno recuerda de la vida. Es una búsqueda de nosotros mismos, un repaso sobre el mundo y la condición humana. Recibir esta distinción que otorga el Senado de la República es para mí una gran responsabilidad, cuidar otro nombre, un honor inmenso y un aliento para seguir adelante”.

La también ganadora del Premio Javier Villaurrutia 1977 por la novela La mañana debe seguir Gris, dijo estar sorprendida por esta distinción que honra a una escritora universal y gran intelectual mexicana como lo fue Rosario Castellanos. (Por Arturo García Caudillo)