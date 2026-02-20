El grupo edilicio de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentó por tercera ocasión una iniciativa para incrementar el salario y prestaciones de la Policía municipal, al considerar que sin condiciones laborales dignas no puede fortalecerse la seguridad.

La propuesta plantea un aumento de hasta 15 por ciento al sueldo base, o al menos del 10 por ciento si existen limitaciones presupuestales.

Regidores señalaron que desde 2020 no se otorga un incremento real, lo que ha generado rezago en el poder adquisitivo y afectaciones en pensiones.

Morena advirtió que insistirá en el tema hasta que se discuta en Cabildo, al subrayar que el municipio cuenta con más de tres mil elementos y que mejorar sus condiciones impacta directamente en la estrategia de seguridad pública.