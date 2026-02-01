La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó que avanzan los trabajos de remediación en los vertederos sanitarios de Los Laureles y Matatlán, tras los daños ambientales generados por la emisión de contaminantes derivados del manejo de residuos durante varios años.

El titular de la dependencia, Iker Frangie, explicó que en Los Laureles uno de los principales retos es el control de lixiviados para evitar que se desborden y contaminen cuerpos de agua.

“Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura porque si no tenemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados. Lo que sí se ha estado apretando muchísimo a la empresa es que los cárcamos no se desborden, que sigan bombeando los lixiviados con el sistema que tienen hoy que, dicho sea de paso, no es un sistema adecuado, por eso se va a trabajar en un sistema nuevo de bombeo de lixiviados”.

De acuerdo con la Proepa, el avance general en la remediación de Los Laureles es del 30%, mientras que en Matatlán alcanza el 10%. (Por Marck Hernández)