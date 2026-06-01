El Comité Estatal de Morena en Jalisco reafirmó su respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un acto conmemorativo por el segundo aniversario de su triunfo electoral.

La dirigente estatal, Erika Pérez García, sostuvo que el proyecto de la Cuarta Transformación representa una nueva etapa de gobierno basada en la justicia social, el bienestar y una visión centrada en la ciudadanía.

Por su parte, el senador Carlos Lomelí Bolaños destacó que la estabilidad económica y los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno federal favorecen el desarrollo de Jalisco.

Entre las obras mencionadas figuran el tren de pasajeros y carga que pasará por la entidad, el corredor del Pacífico, programas de mantenimiento carretero y proyectos de tecnificación del agua.