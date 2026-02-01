El peso mexicano registró una depreciación moderada y cerró en 17.35 unidades por dólar.

Datos del Banco de México indican que la moneda nacional perdió 0.11 por ciento respecto a la jornada previa.

Al mismo tiempo, el dólar mostró fortalecimiento frente a otras divisas, en un contexto de cautela entre los inversionistas por la evolución de las negociaciones para terminar con el conflicto en Medio Oriente.