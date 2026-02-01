El peso mexicano registró una depreciación moderada y cerró en 17.35 unidades por dólar.
Datos del Banco de México indican que la moneda nacional perdió 0.11 por ciento respecto a la jornada previa.
Al mismo tiempo, el dólar mostró fortalecimiento frente a otras divisas, en un contexto de cautela entre los inversionistas por la evolución de las negociaciones para terminar con el conflicto en Medio Oriente.
Peso retrocede ante cautela por conflicto en Medio Oriente
El peso mexicano registró una depreciación moderada y cerró en 17.35 unidades por dólar.