La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista para mantener la coalición en las elecciones de 2027 en todo el país, pese a las voces internas que buscan romper la alianza en algunos estados.

Alcalde destacó que la unión entre los tres partidos ha permitido aprobar reformas constitucionales y consolidar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

La morenista reiteró que las candidaturas se definirán mediante encuestas, método que dijo garantiza unidad y piso parejo.