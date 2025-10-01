La Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a Juan “R”, ciudadano mexicano requerido por la Corte Superior de California, en el Condado de Los Ángeles, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio premeditado y posesión de arma de fuego.

Según la investigación, el acusado asesinó a dos personas y lesionó a otra tras un conflicto vinculado al tráfico de drogas entre pandillas rivales.

Fue detenido en Zapopan en noviembre de 2024 y su entrega se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses recibieron al detenido para su traslado final, informó la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República.