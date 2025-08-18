El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, adelantó que su bancada no respaldará el incremento salarial proyectado para los diputados locales en 2026.

“En el paquete económico no acompañaríamos un incremento a las y los diputados. Entre enero y febrero, tiene el Congreso del Estado el término para aprobar su presupuesto y la manera en que lo va a ejercer. Desde luego, no vamos a acompañar un incremento al salario para las y los diputados”.

El legislador señaló que dicho aumento forma parte únicamente del anteproyecto de presupuesto del Poder Legislativo aprobado el viernes pasado, el cual será enviado al Ejecutivo estatal para su consideración dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año. (Por Marck Hernández)