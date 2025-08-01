El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que ya suman nueve cuerpos exhumados de la fosa clandestina localizada el sábado en el panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque.

Denunciaron que el lugar aún no es procesado por completo por las autoridades, pese a que existen indicios de que podría haber más restos debido a las condiciones del terreno.

Además, revelaron el hallazgo de otra fosa clandestina dentro del Panteón Jardín de Guadalajara, donde el pasado 14 de agosto fueron localizadas dos bolsas con restos humanos.

El colectivo urgió a la Fiscalía del Estado a agilizar los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas. (Por Edgar Flores Maciel)