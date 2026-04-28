Luego de la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la consulta que cambiaba de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños, el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, indicó que el IEPC deberá acatar la orden y supervisar de mejor forma el proceso.

“Pensamos que, con la resolución que emite la Sala Superior, el IEPC va a ser aún más cuidadoso del proceso para poder garantizar que sea, exclusivamente, la voluntad de la población de Bolaños quien, de manera libre, autónoma e informada, exprese su opinión en torno a si sí se transita al cambio de régimen o no se transita”.

El legislador afirmó que han actuado de forma imparcial y sin tomar partido por alguno de los grupos de población.

El morenista mencionó que, para hacer modificaciones que se apliquen en el próximo proceso electoral, hay un plazo de 90 días antes del inicio del proceso electoral local. (Por Marck Hernández)