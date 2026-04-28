El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que la Fiscalía General de la República realizará jornadas de toma de muestras de ADN del 6 al 8 de mayo en Guadalajara, como parte de las investigaciones en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
Las pruebas se llevarán a cabo en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, en la Zona Centro, y están dirigidas a familiares directos de personas desaparecidas, especialmente quienes hayan identificado prendas halladas en el sitio.
La medida busca confrontar perfiles genéticos obtenidos en restos e indicios localizados, tras recientes descubrimientos que incluyeron nuevos restos humanos y la identificación de dos víctimas.
Autoridades y colectivos destacaron que estos análisis permitirán avanzar en la identificación de personas y en la integración de nuevas líneas de investigación.
Realizará FGR jornada de toma de muestras de ADN por hallazgos en Rancho Izaguirre
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que la Fiscalía General de la República realizará jornadas de toma de muestras de ADN del 6 al 8 de mayo en Guadalajara, como parte de las investigaciones en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.