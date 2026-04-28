El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que la Fiscalía General de la República realizará jornadas de toma de muestras de ADN del 6 al 8 de mayo en Guadalajara, como parte de las investigaciones en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Las pruebas se llevarán a cabo en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, en la Zona Centro, y están dirigidas a familiares directos de personas desaparecidas, especialmente quienes hayan identificado prendas halladas en el sitio.

La medida busca confrontar perfiles genéticos obtenidos en restos e indicios localizados, tras recientes descubrimientos que incluyeron nuevos restos humanos y la identificación de dos víctimas.

Autoridades y colectivos destacaron que estos análisis permitirán avanzar en la identificación de personas y en la integración de nuevas líneas de investigación.