La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, exigió esclarecer la muerte de un hombre, de 32 años, con trastorno del espectro autista, quien falleció presuntamente a causa de golpes tras ser detenido por policías municipales.

La edil anunció que solicitará al pleno del Ayuntamiento y a la Comisaría tapatía un informe detallado sobre los hechos, con base en la denuncia pública realizada por la madre de la víctima.

Entre las peticiones, destacó la entrega del Informe Policial Homologado, la difusión de videos del C5 Guadalajara sobre la detención, traslado y lo ocurrido en los juzgados municipales, así como el parte médico de ingreso y el número de carpeta de investigación.

Fernández Ramírez también cuestionó si se dio aviso y conducción al Ministerio Público conforme a los protocolos.

Finalmente, pidió reforzar la capacitación en derechos humanos para los elementos policiacos, ante el número de quejas registradas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Por Edgar Flores Maciel)