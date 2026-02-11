Al señalar un considerable aumento en el presupuesto disponible y capacidad de operación de las direcciones municipales de Movilidad y la de Innovación, el regidor por Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, propone que sea el Ayuntamiento quien directamente cobre el servicio de parquímetro, para evitar que un tercero haga negocios jugosos y se preste a las especulaciones.

“Pues que la dirección de Movilidad y Transporte diseñe un sistema para asumir el cobro de los parquímetros y dejar de pagar ese porcentaje. Adicional la Dirección de Innovación, que es la que se encarga del diseño de software y todo lo que requiere el Ayuntamiento, tuvo un incremento considerable, son 180 millones mas o menos de pesos lo que tiene en este momento disponible la Dirección de Innovación para poder diseñar un sistema que reciba los pagos, no se necesita contar con un tercero, con un intermediario para poder tener este tipo de esquemas que les cuesta a las y los tapatíos”.

Según la bancada morenista en Guadalajara, la Dirección Municipal de Movilidad aumentó en 40 por ciento su presupuesto 2026 respecto año pasado. (Por Gustavo Cárdenas)