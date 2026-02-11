Con el objetivo de fortalecer las agendas prioritarias para el desarrollo del estado, el gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCyDES), quienes presentaron propuestas en materia de movilidad, transporte público, cultura y participación social.

El mandatario destacó que el crecimiento económico, político y social es clave para consolidar un buen gobierno, y expuso avances en infraestructura, seguridad y proyectos rumbo al Mundial 2026.

Entre las iniciativas planteadas se encuentran un himno contemporáneo para reforzar la identidad jalisciense y un tren suburbano que conecte la región con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. (Por Patricia Romo Sahagún)