El comité estatal de Morena entregó al Congreso del Estado de Jalisco un plan alternativo de movilidad que plantea diversas medidas para mejorar el sistema de transporte público en la entidad.

La presidenta del partido en Jalisco, Érika Pérez García, expresó.

“Lo que proponemos es que sea $5 pesos, que no paguen más por un transporte deficiente, que no es digno para la ciudadanía. También que sea monitoreado el transporte público por toda la ciudadanía sabiendo en dónde va a estar el transporte, a qué hora llega para que no estén con filas enormes, esperando a que llegue el transporte público, entre más puntos importantes”.

Entre las medidas incluidas en la propuesta también se plantea que el cuarto transbordo sea gratuito, establecer tarifa cero para grupos vulnerables y crear un sistema de monitoreo público en tiempo real sobre la operación de las unidades. (Por Marck Hernández)