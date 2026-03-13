La renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, no fue por mal desempeño, sino para no truncar su carrera, pues se trata de un militar en activo, señala el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

“Él está en el activo y es necesario que siga él con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando, entonces, ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo. El general Schazarino se va a incorporar a unas actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad su jerarquía, su antigüedad en el Ejército. Y de esa manera va a poder también obtener las experiencias, los puntos necesarios para ascender y seguir con su carrera militar”.

En su lugar, añade, también fue propuesto otro militar en activo. (Por Arturo García Caudillo)