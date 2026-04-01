Aprovechando la reunión de cerca de tres horas que sostuvieron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, senadores del oficialismo rechazaron el Informe del Comité Sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y pidieron su modificación, así lo reconoció el legislador de Morena, Alejandro Murat.

“Él dejó claro de que el comité es independiente del área que él encabeza, que hay una serie de expertos. Yo lo que rescato y señalo es de que esta fue una reunión para construir, me parece que hay una coincidencia absoluta de todos los grupos parlamentarios y por supuesto del Alto Comisionado, de que tanto los organismos internacionales, la comisión que él encabeza, de Derechos Humanos, y los gobiernos debemos de fortalecernos con respuestas y soluciones para atender toda esta conversación tiene que ver con poder prevenir que no existan desapariciones forzadas”.

En el encuentro estuvieron presentes los integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, todos los grupos parlamentarios estuvieron presentes. (Por Arturo García Caudillo)