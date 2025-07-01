El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, expresó su coincidencia con el llamado de organizaciones de la sociedad civil y universidades para que se apruebe la reforma judicial estatal, al considerar que su discusión y eventual aprobación no deben postergarse más.

“Coincidimos con las demandas de la sociedad y de distintos organismos y universidades de que sí urge aprobar la reforma. Debemos cuidar que sea la mejor para Jalisco y que permita recuperar valores de honestidad, profesionalismo e independencia en la función judicial”.

De la Rosa señaló que la reforma podría aprobarse esta misma semana, aunque adelantó que su bancada no coincide en algunos puntos, como la creación de una escuela de formación judicial, la cual, dijo, requiere una revisión más profunda antes de su implementación. (Por Marck Hernández)