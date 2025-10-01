Gracias a la nueva naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, su viabilidad financiera es un hecho, aseguró, al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, la directora de la CFE, Emilia Calleja.

“La nueva naturaleza jurídica dio viabilidad a nuestro desempeño financiero. Al segundo trimestre de 2025, los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad llegaron a 340 mil millones de pesos, impulsados por un incremento en venta de energía, de combustibles a terceros y transporte también de energía. El resultado neto fue de 68 mil 691 millones de pesos”.

Asimismo, indicó que al concluir este año estarán en operación cuatro nuevas plantas de generación, que se sumarán a la renovación de tres hidroeléctricas, con lo cual se están consiguiendo márgenes de reserva operativa por arriba del 14 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)