Ante la controversia por las reformas que se pretenden realizar en materia electoral y que impactarían el tema de paridad de género, porque se reduce la posibilidad a mujeres de gobernar en los 10 municipios más poblados, diputadas de Morena presentaron una contrapropuesta que permitiría a mujeres poder competir por ayuntamientos como Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque.

La propuesta es acatar resoluciones judiciales pasadas y lineamientos, donde se establecería crear grupos de municipios, a partir de la población, y distribuyendo de manera paritaria entre hombres y mujeres las demarcaciones por cada fuerza política. Las diputadas morenistas pidieron a sus homólogas no permitir modificaciones que atenten contra las mujeres. En la voz la diputada Ángela Gómez.

“Lleguemos a un punto de acuerdo o posicionamiento general por parte de la bancada de las legisladoras, porque de no ser así entonces no tendría caso haber integrado una bancada de legisladoras que se queda callada ante este tipo de atropellos”.

La propuesta será presentada para su discusión y análisis. (Por Héctor Escamilla Ramírez)