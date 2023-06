Legisladores de oposición celebran la invalidez de la segunda parte del Plan B de reforma electoral, decretada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, hizo un llamado a sus compañeros de Morena y sus aliados a no olvidar que en México la Ley es la Ley.

“Así lo creemos, el procedimiento es claro en la Ley, no sé por qué se la quieren saltar, no sé por qué no acatan la Constitución o la responsabilidad por la cual hoy somos representantes públicos. Somos representantes de nuestros estados y tenemos la obligación de respetar la Ley y afortunadamente en este país la Ley sí es la Ley”.

Por esa misma razón, añadió, no debe extrañar que 9 de los 11 ministros de la Corte votaran a favor de la invalidez, recordando que cada poder tiene sus atribuciones y deben respetarse los procedimientos establecidos. (Por: Arturo García Caudillo)