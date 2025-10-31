Una vez más, el cantante británico, Morrissey, suspendió sus presentaciones de este 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y del 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, al alegar agotamiento extremo.

Los boletos adquiridos en línea serán reembolsados automáticamente a la tarjeta de pago, conforme a los tiempos del banco.

Las compras en taquilla o puntos Ticketmaster podrán solicitar devolución a partir del 7 de noviembre en el mismo punto de venta.

El exlíder de la banda The Smiths, de 66 años, ya había cancelado actuaciones en México en 2013, 2023, 2024 y 2025.

La gira internacional del artista también ha registrado múltiples suspensiones en otros países. (Por Katia Plascencia Muciño)