El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, advirtió que este 31 de octubre se implementará un operativo coordinado y rígido para inhibir las llamadas “rodadas del terror” y cualquier acto vandálico contra el transporte público o la ciudadanía.

“No vamos a permitir que unos delincuentes disfrazados de motociclistas estén molestando a la ciudadanía. Hoy va a haber un operativo duro, rígido, por parte de la Policía Estatal y la Policía Metropolitana; invitamos también a la Guardia Nacional y al Ejército. Nada de rodadas del terror, nada de pasarse los altos o amedrentar a la gente. Lo vamos a impedir, y cantada vale doble”.

Lemus Navarro advirtió además que quienes vandalicen unidades del transporte público o participen en agresiones serán sancionados con cárcel. El dispositivo contempla acciones preventivas y de vigilancia en los principales puntos de concentración de motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)