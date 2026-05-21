A 20 años del lanzamiento de la canción “Dime Ven”, Motel prepara una gira especial por México para celebrar uno de los éxitos más importantes de su carrera. El tour llevará por nombre “Atemporal” y reunirá los temas que colocaron a la agrupación como una de las más importantes del pop rock en español en la década de los 2000.

En exclusiva para Notisistema, Rodrigo Dávila reveló que además de los conciertos, la banda trabaja en dos nuevas producciones discográficas: un álbum con versiones renovadas de sus éxitos y algunos covers, y otro con canciones inéditas.

“La idea es que para el año que entra estemos presentando un inédito, que te digo, apenas estamos en el arranque de ese proyecto, entonces yo creo que tenemos el tiempo para lograrlo. -¿Y el de covers y el de los éxitos de Motel se viene este año?- exacto es que ese es un disco dividido en 12 EP ese se llama Atemporal y ya pueden escuchar Dime ven, ya pueden escuchar Y te vas, y próximamente irán saliendo las demás”.

Motel se presentará a Guadalajara el próximo 5 de diciembre con un concierto en el Teatro Estudio Cavaret. (Por Katia Plascencia Muciño)