Autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa, donde aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina y diversos precursores químicos.

Los operativos se realizaron en los poblados de Los Haros y Los Cedritos.

De acuerdo con las autoridades, los laboratorios presuntamente operaban para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y la afectación económica estimada para la delincuencia organizada supera los 923 millones de pesos.