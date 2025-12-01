Un motociclista de unos 25 años murió tras un fuerte choque en el cruce de las avenidas Normalistas y Fidel Velázquez, en la colonia Villas de San Juan.

Según los primeros reportes, el joven habría cruzado con el semáforo en rojo y fue impactado por un sedán Kia Rio.

El golpe lo proyectó varios metros hasta estrellarse contra un poste, perdiendo la vida de inmediato.

Paramédicos y policías municipales acordonaron la zona mientras llegaban peritos y el Servicio Médico Forense.

El conductor del vehículo fue asegurado para deslindar responsabilidades.

El cierre total de la avenida Fidel Velázquez provocó congestionamiento vial hasta que concluyeron las diligencias y el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana. (Por Edgar Flores Maciel)