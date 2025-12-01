“Somos México”, que integra a miembros de la Marea Rosa y Alianza Cívica, entre otras organizaciones, realizó su Asamblea Distrital número 200, con lo que cumplió el primer “gran requisito” para obtener el registro como partido político nacional, rumbo a las elecciones del 2027.

Emilio Álvarez Icaza, uno de los dirigentes de la agrupación, destacó que la Asamblea Distrital 200 se realizó en Tlaxcala.

“Somos MX” anunció la intención de avanzar hacia la constitución como Partido Político Nacional, por lo que tras cumplir este requisito ahora van por la meta de afiliación.