Un motociclista de aproximadamente 30 años murió la madrugada de este jueves tras derrapar en el paso a desnivel de Avenida Américas y Avenida López Mateos, en la colonia Italia Providencia, en Guadalajara.

El accidente ocurrió al salir de una curva en dirección de la Glorieta Colón hacia Zapopan, donde presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control.

El cuerpo quedó sobre el carril izquierdo con lesiones severas, mientras que la motocicleta fue localizada unos 30 metros adelante tras impactarse contra el muro de contención.

Automovilistas detuvieron su marcha para evitar arrollarlo, en tanto paramédicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no portaba casco de seguridad, lo que habría sido determinante en la gravedad de las lesiones.

La zona fue cerrada por policías de Guadalajara y el cuerpo fue trasladado al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificado. (Por Edgar Flores Maciel)