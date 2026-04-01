Un incendio en una finca de dos niveles generó movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Obrera, en Guadalajara, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el cruce de Constancia y Mercurio, a unos metros de la Plaza de la Bandera.

Bomberos confirmaron que el fuego se desarrollaba en una propiedad aparentemente abandonada, por lo que desplegaron maniobras para evitar la propagación a viviendas cercanas.

Al menos seis elementos trabajaron con motobombas y maniobras desde azoteas para controlar el incendio, que consumió madera, basura y diversos objetos acumulados en el interior.

Tras sofocar las llamas, se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una reactivación.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, aunque no se descarta una quema de basura o un cortocircuito. (Por Edgar Flores Maciel)