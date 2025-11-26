Un motociclista de aproximadamente 30 años murió la noche del martes luego de un choque en avenida Belisario Domínguez y Monte La Luna, en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara.

Testigos reportaron que un automóvil lo impactó por el costado, golpeó una luminaria y posteriormente huyó a exceso de velocidad. La víctima quedó tendida en la banqueta.

Familiares del joven, quien al parecer acababa de salir de su domicilio, lo auxiliaron y lo trasladaron por medios particulares a un puesto de la Cruz Verde, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía Estatal acudieron al sitio.

Según las primeras indagatorias, ya se cuenta con características del vehículo involucrado, y se revisarán cámaras de vigilancia para ubicar al responsable.

Cuando las autoridades regresaron a la escena, la motocicleta ya había sido retirada, presuntamente por familiares. (Por Edgar Flores Maciel)