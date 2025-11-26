Un motociclista de aproximadamente 30 años murió la noche del martes luego de un choque en avenida Belisario Domínguez y Monte La Luna, en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara.
Testigos reportaron que un automóvil lo impactó por el costado, golpeó una luminaria y posteriormente huyó a exceso de velocidad. La víctima quedó tendida en la banqueta.
Familiares del joven, quien al parecer acababa de salir de su domicilio, lo auxiliaron y lo trasladaron por medios particulares a un puesto de la Cruz Verde, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.
Elementos de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía Estatal acudieron al sitio.
Según las primeras indagatorias, ya se cuenta con características del vehículo involucrado, y se revisarán cámaras de vigilancia para ubicar al responsable.
Cuando las autoridades regresaron a la escena, la motocicleta ya había sido retirada, presuntamente por familiares. (Por Edgar Flores Maciel)
Motociclista muere tras ser impactado por un auto
Un motociclista de aproximadamente 30 años murió la noche del martes luego de un choque en avenida Belisario Domínguez y Monte La Luna, en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara.