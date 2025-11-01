Un turista canadiense de la tercera edad sufrió lesiones graves luego de ser atropellado en la avenida López Mateos, a la altura de la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan.

El accidente ocurrió cuando el extranjero, identificado como piloto aviador, regresaba a su hotel tras visitar una plaza comercial.

Al intentar cruzar la vialidad, un automovilista que circulaba a exceso de velocidad lo embistió y huyó del lugar, dejándolo tendido en los carriles centrales.

Automovilistas que presenciaron el hecho auxiliaron al hombre y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, quien presentaba una contusión severa en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio; sin embargo, no se encontraron testigos que aportaran datos sobre el conductor responsable.

La investigación se centra ahora en la revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo y localizar al responsable. (Por Edgar Flores Maciel)