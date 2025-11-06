Un motociclista de 45 años sobrevivió de lo que testigos y rescatistas calificaron como un milagro, luego de caer desde una altura de aproximadamente 10 metros en el Nodo Revolución, en Guadalajara.

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de su motocicleta en la curva de incorporación hacia Calzada Lázaro Cárdenas, impactó contra el muro de contención y salió proyectado al vacío. Dos automovilistas que presenciaron la caída alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Pese a la gravedad del percance, el motociclista permaneció consciente tras el impacto. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que el casco de seguridad y el hecho de que cayera sobre una zona de pastizal fueron determinantes para salvarle la vida.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital del IMSS, donde se reporta estable, aunque con probable fractura de tórax. Las autoridades exhortaron a los motociclistas a extremar precauciones al circular por incorporaciones elevadas. (Por Edgar Flores Maciel)