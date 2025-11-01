Por enésima ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención e injerencismo. Pero, segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo y la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano”.

Además, reiteró, en caso de que llegara a existir una amenaza real, México cuenta con el himno nacional, por aquello de “un soldado en cada hijo te dio”. (Por Arturo García Caudillo)