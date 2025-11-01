Por enésima ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.
“No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención e injerencismo. Pero, segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo y la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano”.
Además, reiteró, en caso de que llegara a existir una amenaza real, México cuenta con el himno nacional, por aquello de “un soldado en cada hijo te dio”. (Por Arturo García Caudillo)
En México no habrá intervención de EU, reitera Sheinbaum
Por enésima ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.