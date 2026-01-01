Un motociclista de aproximadamente 27 años sufrió una amputación parcial del pie luego de ser impactado por un automóvil en el cruce de Federalismo y Juárez, en el Centro de Guadalajara.

Testigos señalaron que el conductor de un vehículo compacto intentó virar a la izquierda desde el carril derecho y a alta velocidad, por lo que golpeó al motociclista que circulaba de manera correcta.

Paramédicos acudieron al lugar y encontraron al lesionado con una amputación parcial a la altura del tobillo, por lo que fue trasladado a un hospital privado en un intento por salvar la extremidad.

De acuerdo con testigos, el conductor responsable descendió de su automóvil, pero al observar la gravedad de la lesión huyó.

La autoridad revisará las cámaras del C5 Jalisco para identificarlo, ya que, enfrentará cargos por abandonar al herido. (Por Edgar Flores Maciel)