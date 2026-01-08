Los resultados son claros y en lo que va del sexenio la reducción de los homicidios en el país alcanza ya el 40 por ciento, celebró desde Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum.

“De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en cuarenta por ciento, con el cierre de diciembre de 2025, cuarenta por ciento de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016”.

Esto, añadió, es producto de la estrategia de seguridad y de la coordinación muy estrecha alcanzada entre las áreas de seguridad y justicia y los gobiernos estatales. (Por Arturo García Caudillo)