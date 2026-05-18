La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por presuntos actos anticipados de campaña atribuidos a integrantes de Morena.

La denuncia involucra a la diputada local Itzul Barrera, la diputada federal Merilyn Gómez Pozos y el regidor de Guadalajara José María Martínez.

“Están violando los preceptos de la ley electoral en materia de actos anticipados de campaña, están violando las reglas que dicha ley pone a los partidos políticos para que se puedan hacer promoción personal. No solamente no respetan la ley, no respetan ni siquiera lo que les pidió su coordinadora, su presidenta de partido”.

La dirigente emecista afirmó que espera que el órgano electoral atienda la denuncia y señaló que incluso ciudadanos han realizado acciones para cubrir algunas pintas atribuidas a los funcionarios señalados. (Por Marck Hernández)