Autoridades estatales y federales localizaron y desactivaron entre cinco y siete artefactos explosivos artesanales en un tramo de la Carretera Federal 54, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, zona colindante con Jalisco.

El hallazgo ocurrió durante un operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de que áreas de inteligencia detectaran movimientos presuntamente relacionados con grupos criminales.

La circulación vehicular permaneció cerrada durante varias horas mientras personal especializado aseguraba el área.

Las autoridades informaron que los explosivos estaban ocultos entre la maleza y colocados estratégicamente cerca de rutas utilizadas por convoyes de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República.

Zacatecas se mantiene entre las entidades con mayor incidencia en el uso de artefactos explosivos improvisados vinculados al crimen organizado, fenómeno que ha crecido en los últimos años en distintas regiones del país.