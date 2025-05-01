El abogado David Cohen Sacal falleció tras recibir este lunes un disparo en la cabeza frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La víctima, de 48 años, murió mientras recibía atención médica en un hospital privado.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene abierta la investigación por homicidio y confirmó la detención del presunto agresor, identificado como Héctor “N”, de 18 años.