Este martes 14 de octubre, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizarán un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, en protesta por la falta de incremento salarial y las deficientes condiciones laborales.

Desde las 8:00 horas, el personal permanecerá en sus centros de trabajo portando ropa negra o roja.

Los inconformes exigen la aplicación del aumento del 12 por ciento al salario mínimo vigente desde enero y denuncian jornadas excesivas y deterioro en las instalaciones del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha emitido posicionamiento oficial.