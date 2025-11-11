Un hombre de aproximadamente sesenta y cinco años murió la tarde de este martes tras ser arrollado por una unidad de la ruta 604 en avenida Belisario Domínguez, al cruce con Juan Pablo Segundo, en la colonia Belisario Domínguez de Guadalajara.

Con este caso, se contabiliza la víctima número once por hechos viales que involucran a ciclistas en Jalisco durante dos mil veinticinco.

De acuerdo con policías tapatíos que actuaron como primeros respondientes, el operador del transporte público quedó retenido en tanto se determina su responsabilidad.

La persona fallecida permanece sin identificar.

Según datos del colectivo Bicicleta Blanca, la Zona Metropolitana de Guadalajara acumula once ciclistas muertos en lo que va del año, quedando a cinco casos de igualar la cifra del año pasado, cuando se registraron dieciséis fallecimientos de este tipo. (Por Edgar Flores Maciel)