Clemente “N”, acusado de homicidio imprudencial y lesiones culposas, fue detenido en Florida, Estados Unidos, y trasladado a Jalisco tras un mandato judicial emitido por el Juzgado Segundo de Control y Juicio Oral de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el hombre está implicado en un accidente ocurrido el 20 de febrero en la carretera Talpa-Mascota, donde fallecieron dos menores.

El presunto responsable había sido citado a audiencia, pero no se presentó, por lo que se solicitó apoyo a la Interpol, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración para su captura y repatriación.

El detenido fue entregado el 7 de noviembre y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía destacó la cooperación interinstitucional para evitar la impunidad. (Por Edgar Flores Maciel)