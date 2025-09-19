Un hombre de aproximadamente 75 años murió la tarde de este jueves mientras se encontraba sentado en una banca frente al Palacio Municipal de Guadalajara, en el cruce de avenida Hidalgo y la calle Pedro Loza, en el Centro tapatío.

De acuerdo con la Comisaría de Guadalajara, locatarios señalaron que el adulto mayor llevaba varios días deambulando en la zona. Fue al mediodía cuando lo vieron recostado e inconsciente en la banca, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales y se presume que falleció a causa de un infarto fulminante.

La Comisaría informó que trabaja en la localización de familiares, al haberse descartado que el fallecido fuera una persona en situación de calle. (Por Edgar Flores Maciel)