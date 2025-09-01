La preparación cotidiana es la mejor arma contra los desastres, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el marco de la sesión del Comité Nacional de Emergencias, reunido en el marco del Mega Simulacro Nacional.

“Lo que hemos aprendido hoy en este simulacro nos muestra que debemos de seguir trabajando juntos, redoblando esfuerzos para que todas y todos contribuyamos a la cultura de prevención y autoprotección, con el objetivo de construir un país seguro y resiliente. Este ejercicio nos recuerda que la prevención salva vidas y que la preparación cotidiana es la mejor herramienta frente a la incertidumbre de los desastres naturales. Con este simulacro reafirmamos que México es un país fuerte, solidario y resiliente, que honra la memoria de las víctimas del pasado y que trabaja unido para proteger el futuro de nuestras familias”.

Por ello invitó a la sociedad a mantenerse informada, a participar activamente en las acciones de protección civil y a convertir a la prevención en un tema cotidiano. (Por: Arturo García Caudillo)